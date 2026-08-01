Гериатр Минздрава раскрыла ключевые признаки старения

Врач обозначила комплекс симптомов старения — от физиологических до сенсорных Главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член‑корреспондент РАН Ольга Ткачева в беседе с РИА Новости перечислила основные проявления возрастных изменений в организме.
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