В Екатеринбурге поставлена важная точка в деле, которое могло бы стать еще одним статистическим эпизодом уличной преступности, если бы не реакция правосудия.
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Пусть возместят ущерб и на историческую родину, семьями.
Когда в 90-х был разгул преступности, только жесткие меры позволили навести порядок. Поначалу правоохранители тоже не знали как подступиться к преступникам. Потом, честь и хвала им, нашли методы. Теперь нужно и за "ценных специалистов" взяться по настоящему.