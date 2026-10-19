В Туле прошёл финал Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться!». Крым в финале представляли три участника, двое из которых стали победителями: Александра Кравченко, студентка Крымского университета культуры, искусства и туризма, победила в номинации «Начинающий наставник», а военнослужащий Тимур Ишмаков — в номинации «Наставник на службе».
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