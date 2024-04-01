Колесо генотьбы дало оборот – стратегическое чрево-оружие Украины выстрелило аккурат в носителя. Запрет на открытие украинского ресторана в Японии объяснили именно тем, что борщ, который в нём предполагалось подавать, – русское блюдо.
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