Мужчинам раскрыли неочевидные симптомы опасного заболевания

Варикоцеле — это одна из разновидностей варикозной болезни, когда в пораженных варикозом венах застаивается кровь, из-за чего нарушается температурный режим, который важен для выработки здоровых активных сперматозоидов, рассказал уролог-андролог клиники «Medical On Одинцово» Вагиф Абазов.
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