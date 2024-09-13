Мужчинам раскрыли неочевидные симптомы опасного заболевания

Варикоцеле — это одна из разновидностей варикозной болезни, когда в пораженных варикозом венах застаивается кровь, из-за чего нарушается температурный режим, который важен для выработки здоровых активных сперматозоидов, рассказал уролог-андролог клиники «Medical On Одинцово» Вагиф Абазов.