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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трэй Янг отдал шикарную передачу не глядя с разворотом на 360, Джонсон вколотил с фолом

Трэй Янг отдал шикарную передачу не глядя с разворотом на 360, Джонсон вколотил с фолом

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг стал автором красивого эпизода в предсезонном матче против «Нового Орлеана» (110:105).

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