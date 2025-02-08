Об этом Глава Лиги безопасного интернета заявила на встрече с молодёжью в Иркутском национальном исследовательском техническом университете.
Екатерина Мизулина: процедура сдачи ЕГЭ в стране должна меняться
Комментарии
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Н
Наталья
ЕГЭ - это не только выпускной экзамен, но еще и вступительный. Поэтому, как это было и во времена СССР при поступлении в топовые вузы, экзамен вполне может содержать аороосы, выходящие за рамки школьной программы, для отбора талантливых детей, которые в состоянии учиться в сложных вузах типа МФТИ, ВШЭ и им подобных.
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12 час.
Владимир Серегин
маленькое дополнение!!! при выдаче вопросов егэ тут же должны быть напечатаны подробные ответы (крупным шрифтом)
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5 час.
М
ММ
А с чего вдруг школьник должен ДОГАДЫВАТЬСЯ об ответах на непонятные вопросы, которые специально запутывают? Кто мешает сложные вещи включать в школьную программу? Пусть не все решат школьники, а кто в вуз, те сумеют. В школе! А не у репетитора за деньги!!!
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1 час.
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