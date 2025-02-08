Екатерина Мизулина: процедура сдачи ЕГЭ в стране должна меняться

Н Наталья ЕГЭ - это не только выпускной экзамен, но еще и вступительный. Поэтому, как это было и во времена СССР при поступлении в топовые вузы, экзамен вполне может содержать аороосы, выходящие за рамки школьной программы, для отбора талантливых детей, которые в состоянии учиться в сложных вузах типа МФТИ, ВШЭ и им подобных.

Владимир Серегин маленькое дополнение!!! при выдаче вопросов егэ тут же должны быть напечатаны подробные ответы (крупным шрифтом)