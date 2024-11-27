Меркель призвала задуматься, как могут выглядеть дипломатические решения по Украине

В Евросоюзе в свете избрания республиканца Дональда Трампа президентом США должны задуматься, как могут выглядеть дипломатические решения по украинскому конфликту, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель на презентации своей книги мемуаров "Свобода".