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Джокович о 1000-й победе: «Видел, как Роджер и Рафа праздновали это достижение, и сам хотел дойти до 1000»

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал 1000-ю победу в туре. В полуфинале в Риме он обыграл Каспера Рууда – 6:4, 6:3.

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