Чего ждет Черноморский флот?

В Германии опубликовали оперативный план на случай войны с Россией Немецкие издания Bild и Der Spiegel опубликовали оперативный план Германии на случай войны на восточном фланге НАТО. Подразумевается, что противником в военном конфликте выступит Россия. План предполагает переброску на восток 800 тысяч военных в течение трех-шести месяцев из портов Нидерландов, Бельгии и Германии. Вместе с ними должны быть перемещены 200 тысяч автомобилей и тяжелой техники. Главной задачей непосредственно Германии станет обеспечение группировки топливом, медикаментами и продовольствием. Предполагается, что часть дорог и инфраструктуры на территории ФРГ будут использоваться только в военных целях, гражданские транспортные средства туда допускаться не будут. Ключевую роль в перемещении живой силы и техники должна играть трасса А-2. В июне министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал немцев готовиться возможной войне к 2029 году. Ключевыми моментами в подготовке станут кадры, техника и финансы, подчеркнул министр.

АС

Андрей Сердюк

Вот ведь интересно - то как! Во всех наших неуспехах прослеживается один и тот же принципиальный пройоп - так не подготовили, к тому не подготовили, тех не подготовили... Ну нет у нас системной боевой подготовки ВС РФ. Есть зам МО (Евкуров), Есть начальник ГУБП (профессиональный красавец Бувальцев) и при нем - Главное управление боевой подготовки ВС РФ есть, даже военно-научный комитет ГУБП имеется (организованный после моей личной мольбы к НГШ, тот самый ВНК который должен вроде как /в рамках предложенной мною ещё в 2013г. концепции/ руководить совокупностью всех тем НИР, определяющих упреждающие направления развития БП войск на основе системного изучения тенденций развития средств и методов вооруженной борьбы на тактическом уровне, а не прислуживать Ксении Ш в коммерческих представлениях). ВСЁ ЕСТЬ. БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА -НЭТУ... Может быть дело в том, что с момента реорганизации в 2012г. ГУБП не взрастило в своих рядах никого, кроме волевых исполнителей, мужественно готовых (вот прям так: мужественно ГОТОВЫХ) крепко держать детородный орган в направлении движения воздушных масс?