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Илон Маск будет и дальше бороться с повесткой в играх: “Они уничтожили искус...

Илон Маск будет и дальше бороться с повесткой в играх: “Они уничтожили искус...

Илон Маск будет и дальше бороться с повесткой в играх: “Они уничтожили искусство”Недавно один из пользователей в соцсетях написал о том, что умы работников игровой индустрии и журналистов идеологически захвачены вирусом “повестки”.

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