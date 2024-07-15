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Царьград

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Кейт Миддлтон вновь появилась на публике, несмотря на плохое самочувствие

Кейт Миддлтон вновь появилась на публике, несмотря на плохое самочувствие

Принцесса приехала на финал Уимблдонского теннисного турнира.Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на публике в финале Уимблдонского теннисного турнира.

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