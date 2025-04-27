Россияне смогут быстро снимать запрет на выезд за границу

В случае оплаты ими всех задолженностей Сенатор Наталья Косихина выступила с инициативой дать возможность россиянам сразу же снимать запрет на выезд за рубеж в случае оплаты ими всех задолженностей, передает РИА Новости.
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