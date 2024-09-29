В Калужской области авто загорелось после столкновения - погибли трое

Стали известны новые подробности страшной аварии, которая произошла ранним утром 29 сентября в Боровском районе и унесла жизни сразу трёх человекСтали известны новые подробности страшной аварии, которая произошла ранним утром 29 сентября в Боровском районе и унесла жизни сразу трёх человек.