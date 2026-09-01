Поиски вертолёта Robinson, пропавшего в Приморье, окончательно прекращены

Росавиация официально прекратила поиски пропавшего в Тернейском районе вертолета Robinson R44 RA-07425 авиакомпании «Гранат» с двумя членами экипажа на борту.
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