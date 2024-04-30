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Аршавин об интриге в РПЛ: обычно в это время шампанское уже открывалось

Аршавин об интриге в РПЛ: обычно в это время шампанское уже открывалось

Бывший футболист сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин, который работает в структуре петербургского клуба, в выпуске YouTube-канала "Это футбол, брат!" высказался об интриге в чемпионской гонке Российской премьер-лиге (РПЛ), отметив, что в предыдущие годы клуб из Санкт-Петербурга завоевывал золотые медали досрочно.

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