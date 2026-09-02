In Kiev, a shootout continued in the morning between SBU and GUR officers

In the residential area of Bereznyaki in In Kiev, armed clashes have been going on since the night between employees of the GUR and the SBU, who use firearms to clarify the relationship.
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