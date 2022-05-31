Mash: в Хайрюзовке детский сад сгорел из-за сигареты, которую не потушили сотрудники

В Хайрюзовке, Красноярский край, в детском саду начался пожар. Официальная причина возгорания - короткое замыкание, но местные жители считают, что это произошло из-за непотушенной сигареты, сообщается в Telegram-канале "Kras Mash".
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