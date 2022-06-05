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El Pais: Испания готова поставить Украине тяжелое вооружение, включая танки и зенитные ракеты

El Pais: Испания готова поставить Украине тяжелое вооружение, включая танки и зенитные ракеты

Испания готова поставить Киеву тяжелое вооружение, в том числе танки и зенитные ракеты. Соответствующие сведения, как передает ТАСС, оказались в распоряжении издания El Pais.

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