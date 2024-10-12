🇰🇵🇰🇷 Обстановка на Корейском полуострове продолжает оставаться напряженной. 11 октября в КНДР сообщили об обнаружении южнокорейских дронов в воздушном пространстве страны.
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🇰🇵🇰🇷 Обстановка на Корейском полуострове продолжает оставаться напряженной. 11 октября в КНДР сообщили об обнаружении южнокорейских дронов в воздушном пространстве страны.
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