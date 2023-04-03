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Bild: минобороны ФРГ планирует отказаться от систем ПВО на правительственных самолетах

Bild: минобороны ФРГ планирует отказаться от систем ПВО на правительственных самолетах

Global Look Press | Edgar Breshchanov Три воздушных судна для первых лиц ФРГ, которые должны вступить в эксплуатацию в течение этого года, вероятно, могут остаться без передовой системы защиты от ракет.

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