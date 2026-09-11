Учёный объяснил выход медведей к населённым пунктам Камчатки

Медведи в конце лета и начале осени чаще выходят к населённым пунктам Камчатки из-за необходимости набирать запас жира перед зимовкой, сообщил научный сотрудник Кроноцкого государственного заповедника Владимир Гордиенко.
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