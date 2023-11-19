Заседание школы молодого заместителя заведующего по ОД.

15 ноября 2023 года было проведено заседание школы молодого заместителя заведующего по основной деятельности ´Методическое сопровождение педагогических работников на тему ´Организация работы информационно-методического центра´.
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