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Царьград

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ПВО сбила 10 дронов над Ростовской областью ночью

ПВО сбила 10 дронов над Ростовской областью ночью

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал об отражении атаки беспилотников, предпринятой минувшей ночью.

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