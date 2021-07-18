Очередь из опоздавших на праздник

Заходишь в ресторан. Встречает тебя без улыбки строгая полная тетя и говорит: видите этот столик? Сначала протрите руки санитайзером, потом возьмите из коробки и наденьте вот эти перчатки и только тогда идите и набирайте себе в тарелки, что хотите.