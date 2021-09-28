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"ДИНАМО" ПРЕСЛЕДУЕТ "ЗЕНИТ", "ЛОКО" ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРЕМИРИЕ, "РОСТОВ" ИДЁТ КО ДНУ. Обзор 9-го тура.

"ДИНАМО" ПРЕСЛЕДУЕТ "ЗЕНИТ", "ЛОКО" ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРЕМИРИЕ, "РОСТОВ" ИДЁТ КО ДНУ. Обзор 9-го тура.

Завершился очередной тур РПЛ, который напомнил об одной из наименее приятных составляющих нашего футбола: повышенном внимании к судьям.

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Лена Мисько
[Переслано из Угловой флажок | Блог, заметки о футбольном мире] Завершился 9-ый тур РПЛ. Позади почти треть дистанции. 1. Зенит однозначный фаворит. Сейчас наиболее вероятно, что с каждым туром СБГ будут все сильнее отрываться от соперников, нежели кто-то реально предложит борьбу за титул. 2. Динамо и Локомотив, как наиболее приятные по игре команды, могут составить петербуржцам конкуренцию, но пока что все идет к тому, что все команды преследователи борются между собой за призы. 3. Спартак наконец-то победил, но нельзя сказать, что команда вернулась. На неделе трудный выезд в Италию, а дальше не менее простой визит в Грозный. Тем не менее сейчас Спартак ближе к еврокубкам, чем к вылету. 4. Нижний Кержакова ожидаемо притормозил, но очков набранных в начале чемпионата должно хватить, чтобы не стать претендентом на вылет. 5. Хаос в Ростове может дорого стоить команде. Вполне вероятно, что к зимней паузе положение клуба будет близким к катастрофе. Очень на руку бывшему клубу тренера сборной скорая международная пауза. 6. Статистика Лучший по забитым мячам - Зенит (21 мяч) Лучшая оборона - Локомотив (6 мячей) Лучшая разница - Зенит (+11) Худшая разница - Урал и Химки (-9) Самая грубая команда - Рубин (33 желтые карточки) Самая владеющая команда - Краснодар и Спартак (57%) Точные кроссы за игру - Нижний Новгород (6) Успешный дриблинг - Спартак (10,4) Отборы - Ахмат (16,8)
Лена Мисько
🔥 Даже через сутки после горячего матча «Краснодара» и «Сочи» не утихает вокруг судейства 🐃 Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг после матча обвинил ВАР-судью в том, что из-за него принимались решения в пользу соперника 🗣 Дмитрий Рубашко, гендиректор «Сочи», назвал слова Хашига истерикой 🤔Далее был ответ Хашига – он перечислил 6 случаев, где судья не показал карточку игрокам «Сочи». Разбираемся в конфликте и изучаем все моменты: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/2969194.html?utm_source=telegram&utm_medium=sha&utm_campaign=2021-09-27
Ruslan Zakirov
Зенит-2 пользуется такой же поддержкой судей, что и их главная команда. Хотя такой дикости с судейством я даже представить себе не мог, чтобы команду, победившую с крупным счетом, довели заказным судейством до такой степени. Кстати, а где там этот борец с кривым судейством, отметившийся в прошлом сезоне?
Лена Мисько
Зенит - 2 - это тот что под "руководством" Радимова в ПФЛ играет? извини, не слежу )))
Ruslan Zakirov
Это те, которые ФК "Сочи" Спб.
Лена Мисько
а... так они фарм клуб)) теперь еще и ФК НН... там тренера "обкатывают"
Лена Мисько
Футбольная обсерватория Международного центра спортивных исследований (CIES) составила рейтинг клубов РПЛ по среднему возрасту игроков, которые выходили на поле в первых восьми турах чемпионата России. «Крылья Советов» — 24,84 года; «Спартак» — 25,34; «Динамо» — 25,83; ЦСКА – 25,90; «Рубин» — 26,22; «Ростов» — 26,23; «Локомотив» — 26,60; «Химки» — 26,62; «Краснодар» — 27,17; «Ахмат» — 27,26; «Урал» — 27,49; «Нижний Новгород» — 27,70; «Арсенал» Тула – 27,96; «Уфа» — 28,11; «Зенит» — 28,51; «Сочи» — 29,12.
Максим Комаров
Не сказал бы я, что Зенит победил Самару «со скрипом». Сколько было необходимо для победы, столько сил и затратили. Прав я или нет, покажет завтрашний матч с Мальмё. По идее, наши должны и лететь, и рвать, и метать. И всё, что не залетело Крыльям, надо забить шведам. Для обретения уверенности Зениту очень не хватает яркой победы в Европе. В РПЛ всё идёт просто. (Иногда слишком просто, это настораживает)) Хотя, конечно, когда-то скажется нагрузка в Лиге Чемпионов. Которой нет у Динамо, Краснодара и ЦСКА.
Лена Мисько
Жиго в сборной тура Поздравляю!
Ruslan Zakirov
А почему это "«Зенит» в субботу неожиданно испытал проблемы в домашней игре с дебютантом РПЛ." У Зенита постоянно возникают проблемы с КС так, что судьям приходится выручать своих подопечных.
Лена Мисько
А вот портал soccer.ru в свою символическую сборную ставит аж 2 спартаковцев и тоже защитников. И один из них новичок клуба Кофрие. Вот что пишут на портале аргументируя выбор: - У Уфы было два попадания в створ ворот «красно-белых» за весь матч. У бельгийца рекорд по точным передачам в команде, у него 3 перехвата из 8 на весь «Спартак». Кофрие сначала не позволил Касинтуре обосноваться в зоне между линиями, как тот любит, а потом закрыл Агаларову путь в центр штрафной площади. Посмотрим, как будет дальше, но пока Кофрие смотрится достойно. После 2 матчей действия бельгийца очень многим понравились, ну кроме кошмарного невезения с голом в матче с Цска. То ли игрок не так плох как о нем писали, то ли наш чемпионат слишком слабый и футболист из последней команды чемпионата Бельгии с легкостью не только выигрывает конкуренцию у Рассказова, но и в целом смотрится достойно. В любом случае выводы делать рано и надо посмотреть его игру на длинной дистанции.
Лена Мисько
на мой взгляд шедеврально "поймали"
Ruslan Zakirov
Забавно, что некоторым просто из-за факта питерской прописки уже очевиднейшее не видно. Что это за "падение Олимпа" такое? А гол, который он с нарушением забил? Если уж Спартаку в матче с Рубином за касание Зобниным и полетом защитника казанцев дали фол и отменили взятие ворот, то за такой толчок Эль Капитанища этому питерскому Лидеру-Легенде-Гордости должны были бы длительную дисквалификацию давать (не то чтобы гол засчитывать).
Максим Комаров
Какой-то дурачок пустил дезу, что Мешков/Карасёв «помогли» Зениту. Теперь у астраханского аналитика снова планка упала(
Лена Мисько
tele-sport.ru «Крылья Советов» подали жалобу на судейство в матче с «Зенитом»: разбираем спорные решения https://tele-sport.ru/football/russia/rpl/krylya-sovetov-podali-zhalobu-na-sudeistvo-v-matche-s-zenitom-razbirayem-spornyye-resheniya
Лена Мисько
Алё, рэф! | TF2, [28.09.21 14:17] По 3-м моментам из 4-х должны удовлетворить. По пенальти может быть дискуссия.
Максим Комаров
Странный чувак - известный (в узких кругах) футбольный судья - Алереф! Сам же раскладывает, что и забитый мяч, и пенальти имело место быть, и тут же говорит о «трёх эпизодах». Туго с арифметикой! Странно, что Зенит не подал жалобу за неназначенный пенальти за снос Малкома. Там то нарушение очевидно. Будь ты хоть «Реф», хоть «Але», хоть «Неале».
Максим Комаров
Конечно, если выступления любимой команды в Лиге Чемпионов доступны только на компьютерной приставке, то крышняк едет. Опять же, в Астрахани продают поддельную «Балтику-9», скорее всего. В общем, по совокупности) А находясь в здравом уме, невозможно не понимать, что мяч, забитый Дзюбой Крыльям, забит абсолютно по правилам. Защитник и нападающий активно боролись в штрафной, захватывали руки друг друга. Такое в Лиге Чемпионов не свистят! Сравнивать с фолом Зобнина, который тупо толкнул человека в спину, просто верх дилетанства и демагогии. А пенальти? Удар по ноге был? Был. Какие вопросы? Да, Дзюба «подрисовал». Но чисто, чтобы у Мешкова вариантов не осталось! А то удар по ногам Малкома на 13-ой минуте он как-то пропустил. Да и астраханский алко эксперт скромно не возмущается по этому поводу.
Лена Мисько
Некоторые любопытные цифры после девяти туров. «Спартак» остается самой нефартовой командой – должен быть гораздо выше.
Ruslan Zakirov
Забавно, что моему питерскому другу так обидно за критику со всех сторон в адрес его любимого клуба и фарм-клуба его любимого клуба. Вообще, человек слаб по своей природе. Так что вполне понятна такая "обиженка", когда тебе (вернее клубам твоего города) прилетает не только из Астрахани, но и из Москвы, Казани, Краснодара... Вот и приходится прикрывать свою "обиженку" такими нелепостями про честность судейства, Балтику-9, рассуждениями о здравом уме (??? - смешно только подобное слышать от моего друга), про алко эксперта даже дальше развивать не буду.
Лена Мисько
🔝 Лучшим игроком 9-го тура Российской Премьер-Лиги, по версии наших подписчиков, стал Бахтиёр Зайнутдинов! Полузащитник из Казахстана набрал 27% голосов и на 2 процента обошёл хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. В прошлом матче атакующий полузащитник ПФК ЦСКА Москва забил яркий гол в ворота «Нижнего Новгорода» ⚽️ Профиль игрока: https://tm.de/s/fsc

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