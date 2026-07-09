Сегодня Горловка подверглась массированному налёту вражеских беспилотников. И хотя тихо в городе не было уже давно, эта атака стала самой масштабной за последнее время.
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Сегодня Горловка подверглась массированному налёту вражеских беспилотников. И хотя тихо в городе не было уже давно, эта атака стала самой масштабной за последнее время.
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