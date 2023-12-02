Бастрыкину доложат о травмировании девочки на уроке в Челябинской области

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе и результатах проверки, которую организовали после того, как в Челябинской области школьница получила травму на уроке.
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