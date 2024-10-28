Президентская гонка в Америке подходит к концу – до выборов меньше двух недель Евгения КомароваНа фоне приближающихся выборов в США, которые состоятся менее чем через 2 недели (5 ноября), ситуация принимает неожиданный поворот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии