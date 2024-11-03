Новосибирцы полюбили электрички: растет спрос и пассажиропоток

Новосибирская область вышла на 5 место в России по спросу на пригородные электрички. Объемы перевозок в пригородном железнодорожном сообщении в Новосибирской области выросли по итогам 9 месяцев текущего года.
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