NYP: 14 человек получили травмы при опрокидывании трактора в Нью-Йорке

Трактор с прицепом опрокинулся на перекрестке в американском штате Нью-Йорк, вследствие чего пострадали 14 человек.
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