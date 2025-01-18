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Махачев и Мойкано провели битву взглядов перед боем на UFC 311

Махачев и Мойкано провели битву взглядов перед боем на UFC 311

Напомним, Мойкано заменит травмированного Армана Царукяна в бою за титул легкого дивизиона. Турнир пройдет в ночь на 19 января в Инглвуде (США).

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