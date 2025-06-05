🅿️ В Крыму этим летом будут работать 23 стоянки для автокемперов Вдоль трассы «Таврида» появится новая стоянка для домов на колёсах.
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🅿️ В Крыму этим летом будут работать 23 стоянки для автокемперов Вдоль трассы «Таврида» появится новая стоянка для домов на колёсах.