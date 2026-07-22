Солнечные бури на Марсе способны менять погоду во время пылевых штормов

Реалистичный снимок пустынной поверхности Марса, сделанный марсоходом. Редакция ETM Солнечные бури на Марсе могут напрямую разогревать нижние слои атмосферы Красной планеты, меняя локальную погоду, когда они совпадают с масштабными пылевыми штормами.
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