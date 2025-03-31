Столкновение норвежского фрегата с греческим танкером

В ночь с 7 на 8 ноября 2018 фрегат норвежских ВМФ Helge Ingstad столкнулся с танкером Sola TS. Танкер, как часто случается при столкновениях между военными кораблями и торговыми судами, получил лишь незначительные повреждения, в то время как фрегат примерно через 10 минут после столкновения.