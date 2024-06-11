Противник идёт на прорыв "клиньями", ГУР готовит новую операцию: Штурм нереален?

Фото: vk.com/myfeo_ru/GloballookpressСегодня 4,9K прочитали На фронте очередные изменения: ВСУ решили прорывать оборону нашей армии "клиньями" с помощью натовских Abrams, а Главное управление разведки Украины готовит новый удар по Крымскому мосту аккурат перед "мирной конференцией" в Швейцарии.
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