Противник идёт на прорыв "клиньями", ГУР готовит новую операцию: Штурм нереален?

Фото: vk.com/myfeo_ru/GloballookpressСегодня 4,9K прочитали На фронте очередные изменения: ВСУ решили прорывать оборону нашей армии "клиньями" с помощью натовских Abrams, а Главное управление разведки Украины готовит новый удар по Крымскому мосту аккурат перед "мирной конференцией" в Швейцарии.