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Президенту «ПСЖ» не понравилось, что команда выглядела беспомощно и играла с «Баварией» от обороны

Президенту «ПСЖ» не понравилось, что команда выглядела беспомощно в матче с «Баварией». Как пишет L’Équipe, за первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» (0:1) следил эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани, а также очень большая делегация из Катара, которая прибыла в Париж специально на игру.

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