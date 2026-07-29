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Регион 29

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Новый закон позволит активизировать строительство лесных дорог

Новый закон позволит активизировать строительство лесных дорог

Государственная Дума внесла поправки в Лесной кодекс, согласно которым регионы смогут финансировать мероприятия по лесоустройству, не вошедшие в соответствующий федеральный план, при этом запрет на аренду участков с устаревшей таксацией (оценкой) будет отменен.

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