Новый закон позволит активизировать строительство лесных дорог

Государственная Дума внесла поправки в Лесной кодекс, согласно которым регионы смогут финансировать мероприятия по лесоустройству, не вошедшие в соответствующий федеральный план, при этом запрет на аренду участков с устаревшей таксацией (оценкой) будет отменен.
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