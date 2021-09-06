Баданин Епископ Митрофан - Правда о русском мате

Неспешный разговорБаданин Епископ Митрофан - Правда о русском мате https://royallib.com/book/badanin_episkop_mitrofan/pravda_o_.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр СимаковПринятие христианства на Руси - первая цветная революция в истории нашей страны, положившая начало запрету всего того, чтоб было исконно русским, начиная от имен и заканчивая крушением памятников и религиозных символов. Тоже самое сейчас происходит на Украине, только в масштабах этой "окраины Руси". На Руси никогда не было мата - это были обычные обиходные слова, используемые в повседневной речи. Да и само слово мат происходит от слова "мать", материться - говорить на языке матери. Именно церковники, а позднее немецкие "историки" положили начало гонению всего русского, не укладывающиеся в каноны "новой истории". Не знаю, чем не угодили им наши исконно русские названия, например, половых органов, но почему фаллос, пенис, вагина - не матерные слова, а то же самое на русском - мат? Это ли не дискриминация по национальному признаку :-) Да и изначально мужской половой орган на букву "х" всего лишь "отросток" на древнерусском, а женский - "....зда" - расщелина в скале, из которой сочится вода (пить дает, словарь Даля) по аналогии со звездой - "свет дает". Я не призываю сейчас реабилитировать мат как таковой, (у нас уже устоялось общественное отношение к этому вопросу), но и устраивать гонения и посыпать голову пеплом от того, что кто-то выругался, не стоит. P.S. Американцы любят всё считать и анализировать, и некоторое время назад у них был опубликованы исследования о том, почему русские в большинстве случает побеждают в бою. Вывод был такой: у японцев, например, на отдачу команды открыть огонь уходи более 10 секунд. У американцев 5,6. У русских - 3,2 секунды. А почему наши на команду тратят мало времени? Да всё просто - при отдаче команд они используют мат. Так что бабушка надвое сказала, что больше жизней русских солдат спасло - молитва или русский трехэтажный...Комментировать
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