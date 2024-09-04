Миллионы на ветер и дыра в щеке: Боня подала в суд на пластического хирурга матери

Виктория Боня заявила, что ее мать изувечил пластический хирург. Что произошло с женщиной? Кто виноват, что Галина Ивановна теперь не может двигать шеей? Из-за чего у Бони-старшей начался некроз? И сможет ли мать знаменитости вернуться к обычной жизни? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
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