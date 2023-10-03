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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маодо Ло пропустит несколько недель из-за мышечной травмы

Разыгрывающий «Милана» Маодо Ло выбыл из строя с мышечной травмой. Чемпион мира в составе сборной Германии травмировал мышцу левого бедра во встрече чемпионата Италии с «Тревизо».

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