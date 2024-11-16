Ученые выяснили, что было первым — курица или яйцо?

ЖЕНЕВА(ИА Реалист). Старейшая загадка «Что было первым: яйцо или курица?» наконец разгадана. Ответ на этот животрепещущий вопрос дала исследовательская группа из Женевского университета (UNIGE) под руководством доцента кафедры биохимии Омайи Дудин.