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  • ИгорьОвчаренко
    Первыми были дураки ,которые не знают откуда вообще взялось вещество, которое взорвалось, как говорят оооочень учёные...Ученые выяснили, ...
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Ученые выяснили, что было первым — курица или яйцо?

Ученые выяснили, что было первым — курица или яйцо?

ЖЕНЕВА(ИА Реалист). Старейшая загадка «Что было первым: яйцо или курица?» наконец разгадана. Ответ на этот животрепещущий вопрос дала исследовательская группа из Женевского университета (UNIGE) под руководством доцента кафедры биохимии Омайи Дудин.

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Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
Первыми были дураки ,которые не знают откуда вообще взялось вещество, которое взорвалось, как говорят оооочень учёные.....
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