В Белгородской области из-за атак БПЛА за сутки пострадали 17 человек

В результате налета беспилотников на Белгородскую область ранения получили 17 человек. В сего за сутки над регионом нейтрализовали около 220 БПЛА, заявил в своем телеграм-канале врио губернатора Александр Шуваев.
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