Уникальное плавучее средство размещения, не имеющее аналогов в мире, постоянно меняло дислокацию. Изначально его создавали для спасения коралловых рифов Австралии, но в финале оно оказалось у побережья Северной Кореи.
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