Россия призвала США продолжить контакты для возобновления ДСНВ

Посол России в США Антонов заявил, что Москва призывает Вашингтон продолжить контакты по дипломатическим каналам для скорейшего возобновления инспекций в рамках Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).
Посол России в США Антонов заявил, что Москва призывает Вашингтон продолжить контакты по дипломатическим каналам для скорейшего возобновления инспекций в рамках Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).
Свежие комментарии