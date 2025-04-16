Регламент предоставления выплат родным погибших участников СВО разработан в Татарстане

Фото: © «Татар-информ» Административный регламент предоставления государственной услуги по назначению единовременной денежной выплаты членам семей лиц, погибших в результате участия в специальной военной операции разработан в Татарстане.
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