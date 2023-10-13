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Спички - не игрушка

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СИОНИСТСКИЙ ПАТРИОТИЗМ БЫВШИХ РОССИЯН, ИЛИ БЕГЛАЯ РОССИЙСКАЯ «ЭЛИТА» ПОДДЕРЖАЛА ТОТАЛЬНОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ ПАЛЕСТИНЦЕВ

СИОНИСТСКИЙ ПАТРИОТИЗМ БЫВШИХ РОССИЯН, ИЛИ БЕГЛАЯ РОССИЙСКАЯ «ЭЛИТА» ПОДДЕРЖАЛА ТОТАЛЬНОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ ПАЛЕСТИНЦЕВ

Глобальная провокация на Ближнем Востоке в очередной раз показала, чего мы лишились вместе с субстанцией, которую в России недавно считали культурной «элитой» и которая после начала СВО избавила нас от своего присутствия, всплыв преимущественно в Израиле.

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