СИОНИСТСКИЙ ПАТРИОТИЗМ БЫВШИХ РОССИЯН, ИЛИ БЕГЛАЯ РОССИЙСКАЯ «ЭЛИТА» ПОДДЕРЖАЛА ТОТАЛЬНОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ ПАЛЕСТИНЦЕВ

Глобальная провокация на Ближнем Востоке в очередной раз показала, чего мы лишились вместе с субстанцией, которую в России недавно считали культурной «элитой» и которая после начала СВО избавила нас от своего присутствия, всплыв преимущественно в Израиле.
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