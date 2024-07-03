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Бывшего чиновника Минфина российского региона посадили пожизненно

Бывшего чиновника Минфина российского региона посадили пожизненно

Суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего начальника контрольно-ревизионного управления (КРУ) регионального Министерства финансов Юрия Чекина за организацию расправы над прокурором округа Юрием Бедериным в 2000 году.

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