Театр абсурда

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Без названия

Без названия

Благодаря этому видео (https://t.me/olegtsarov/7437) немного почистил подписчиков. Заблокировал тех, кто занимает откровенно русофобские позиции, тех, кто не верит и не хочет дружбы между украинцами и русскими.

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