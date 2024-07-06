Какие мероприятия «Лета в Москве. Все на улицу!» стоит посетить в эти выходные

В столице продолжается самый масштабный фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!». Моквичи и гости города могут поучаствовать в культурных, спортивных, развлекательных и познавательных мероприятиях на более чем 600 площадках.
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